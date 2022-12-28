Путін заборонив продавати нафту країнам, , які запровадили стелю цін на неї

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на введений деякими країнами механізму стелі цін на російську нафту. Документ забороняє продавати нафту та нафтопродукти, якщо контракти передбачають ліміт ціни. Водночас окремим рішенням такі поставки все ж можуть дозволити

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Про це повідомляє Reuters.

Президент Володимир Путін у вівторок дав довгоочікувану відповідь Росії на нафтове ембарго, підписавши указ, який забороняє постачання сирої нафти та нафтопродуктів з 1 лютого на п’ять місяців до країн, які дотримуються стелі цін.

Указ, опублікований на урядовому порталі та сайті Кремля, був представлений як пряма відповідь на "недружні дії США та іноземних держав і міжнародних організацій, що суперечать міжнародному праву".

Ліміт в розмірі 60 доларів за барель близький до поточної ціни на російську нафту, але значно нижчий за ту ціну, що Росія продавала раныше, і це допомогло компенсувати вплив фінансових санкцій на російську економіку.

Росія є другим у світі експортером нафти після Саудівської Аравії, і серйозний збій її продажів матиме далекосяжні наслідки для глобальних поставок енергії.

"Забороняються поставки російської нафти і нафтопродуктів іноземним юридичним і фізичним особам за умови, що в контрактах на ці поставки прямо чи опосередковано передбачено використання механізму фіксації максимальної ціни", — йдеться в указі, зокрема, про Сполучені Штати та інші іноземні держави, які встановили обмеження ціни.

Зазначається, що встановлена ​​заборона поширюється на всі етапи постачання до кінцевого покупця".

В указі, який містить пункт, який дозволяє Путіну скасовувати заборону в особливих випадках, зазначено: "Це... набирає чинності 1 лютого 2023 року та діє до 1 липня 2023 року".

Експорт сирої нафти буде заборонений з 1 лютого, але дата заборони нафтопродуктів буде визначена урядом РФ і може бути після 1 лютого.

Обмеження ціни, небачене навіть за часів холодної війни між Заходом і Радянським Союзом, спрямоване на те, щоб завдати шкоди російській державній скарбниці та військовим зусиллям Москви в Україні.

Деякі аналітики кажуть, що обмеження матиме невеликий безпосередній вплив на нафтові доходи, які зараз отримує Москва.

Однак міністр фінансів Антон Силуанов заявив у вівторок, що дефіцит бюджету Росії може перевищити заплановані 2% ВВП у 2023 році, оскільки обмеження цін на нафту зменшить експортні доходи, що є додатковою фіскальною перешкодою для Москви, оскільки вона витрачає значні кошти на військову кампанію в 2023 році в Україні.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.