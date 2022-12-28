Путин запретил продавать нефть странам, которые ввели потолок цен на нее

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизм потолка цен на российскую нефть. Документ запрещает продавать нефть и нефтепродукты, если контракты предусматривают предел цены. В то же время отдельным решением такие поставки все же могут разрешить.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

Президент Владимир Путин во вторник дал долгожданный ответ России на нефтяное эмбарго, подписав указ, запрещающий поставку сырой нефти и нефтепродуктов с 1 февраля на пять месяцев в страны, придерживающиеся потолка цен.

Указ, опубликованный на правительственном портале и сайте Кремля, был представлен как прямой ответ на "недружественные действия США и иностранных государств и международных организаций, противоречащих международному праву".

Лимит в размере 60 долларов за баррель, которsq вступил в силу 5 декабря, близок к текущей цене на российскую нефть, но значительно ниже неожиданной цены, которую Россия смогла продать в этом году, и это помогло компенсировать влияние финансовых санкций на Москву.

Россия является вторым в мире экспортером нефти после Саудовской Аравии, и серьезный сбой ее продаж будет иметь далеко идущие последствия для глобальных поставок энергии.

"Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации максимальной цены", — говорится в указе, в частности, о Соединенных Штатах и других иностранных государствах, установивших ограничения цены.

Отмечается, что установленный запрет распространяется на все этапы поставки к конечному покупателю.

В указе, содержащем пункт, позволяющий Путину отменять запрет в особых случаях, указано: "Это... вступает в силу 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года".

Экспорт сырой нефти будет запрещен с 1 февраля, но дата запрета на нефтепродукты будет определена правительством РФ и может быть после 1 февраля.

Ограничение цены, невиданное даже при холодной войне между Западом и Советским Союзом, направлено на то, чтобы нанести вред российской государственной казне и военным усилиям Москвы в Украине.

Некоторые аналитики говорят, что ограничение окажет небольшое непосредственное влияние на нефтяные доходы, которые сейчас получает Москва.

Однако министр финансов Антон Силуанов заявил во вторник, что дефицит бюджета России может превысить запланированные 2% ВВП в 2023 году, поскольку ограничение цен на нефть уменьшит экспортные доходы, что является дополнительным фискальным препятствием для Москвы, поскольку она тратит значительные средства на военную кампанию в 2023 году в Украине.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.