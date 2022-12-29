Експорт російської нафти морським шляхом знизився майже на чверть

У грудні експорт російської нафти морським шляхом знизився на 22% порівняно із середнім показником за 11 місяців 2022 року.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на дані компанії Kpler, що займається дослідженням сировинних товарів.

Зазначається, що Росія в грудні щодня експортувала близько 2,5 млн барелів нафти. Це на 22% нижче від середнього показника за попередні 11 місяців поточного року.

Видання зазначає, що зниження показників експорту зафіксовано на тлі запровадження західними країнами стелі цін на російську нафту.

За словами аналітика Kpler Метта Сміта, серед покупців російської нафти, залишилися Індія, Китай, Туреччина та Болгарія.

Крім того, зниження обсягів експорту російської нафти, "ймовірно, спричинене суворими погодними умовами та зниженням попиту в Китаї на тлі недостатньо рішучого скасування обмежень", запроваджених під час пандемії.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на введений деякими країнами механізму стелі цін на російську нафту. Документ забороняє продавати нафту та нафтопродукти, якщо контракти передбачають ліміт ціни.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.