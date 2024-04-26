Patriot і не тільки: США оголосять про найбільший військовий пакет в історії для України на $6 млрд

США завершують підготовку одного з найбільших пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання на суму 6 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Politico.

Видання, посилаючись на двох американських чиновників, пише, що про новий пакет військової допомоги на $6 млрд та його вміст може бути оголошено сьогодні, 26 квітня.

За словами джерел видання, пакет включатиме системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Politico пише, що обладнання, швидше за все, надходитиме в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає контракти на виробництво зброї, а не вилучення її із запасів США.

Це окремий пакет допомоги, який не входить до запланованих $ 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, який 24 квітня підписав президент США Джо Байден.

У той же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в $1 млрд доларів. Туди увійдуть:

ракети RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;

зенітні ракети Stinger;

стрілецька зброю та додаткові боєприпаси для неї, зокрема 50-го калібру для боротьби з безпілотниками;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

протимінні захищені від засідок транспортні засоби (MRAP);

високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV);

транспортні засоби логістичної підтримки;

тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-технічне обладнання;

протитанкові міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Зауважимо, що у переліку немає ракет ATACMS, але вони можуть бути включені до категорії “додаткові боєприпаси для HIMARS”.

Німеччина вмовляє США надати Україні ще одну систему Patriot

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца тисне на адміністрацію Білого дому, щоб США поставили Україні принаймні ще один протиракетний комплекс Patriot, аби допомогти закрити прогалину в протиповітряній обороні.

Іншим обладнанням, про яке просить Берлін, є системи "земля - повітря" Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T, а також запчастини до них.

Крім того, цього тижня Німеччина продовжить тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щоб оцінити, що вони здатні зробити для подальшої допомоги Україні у її протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти відбивати атаки країни-агресора РФ.