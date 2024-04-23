Ракети Storm Shadow та боєприпаси: Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить про найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $700 млн).

Про це повідомила пресслужба уряду Британії.

"Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи", — йдеться у повідомленні.

Саме тому Ріші Сунак зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Також посадовці проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім прем'єр-міністр вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем.

Що містить пакет військової допомоги Україні

Зазначається, що додаткове фінансування для України розміром 500 мільйонів фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Також Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російських окупантів на суходолі, в морі та в повітрі. Пакет допомоги містить:

60 човнів, зокрема — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,

понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,

майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

"Збройні сили України продовжують мужньо воювати, але потребують нашої підтримки – і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе гарантувати, що Україна матиме все необхідне для боротьби з Росією", - наголосив прем'єр-Сунак.

Своєю чергою міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс підкреслив, що "цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Володимиру Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі".

"Велика Британія першою надала ракети NLAW, першою дала сучасні танки і першою відправила ракети дальньої дії. Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть", - зауважив Шаппс.

Допомога від Великої Британії

У Сполученому Королівстві визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання українських військових.

У лютому 2024 року стало відомо, що уряд Великої Британії вирішив збільшити артилерійську допомогу для ЗСУ, яка буде спрямована на закупівлю снарядів. Для цього буде виділено 245 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $310 млн).

У березні Велика Британія оголосила про надання допомоги Україні у розмірі 325 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $400 млн) на передові БПЛА для боротьби з країною-агресором. До цього пакету увійдуть FPV-дрони, дрони-камікадзе, а також розвідувальні та морські безпілотники.