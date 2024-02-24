Британія додатково виділить 310 млн доларів на боєприпаси для України

Уряд Великої Британії вирішив збільшити артилерійську допомогу для Збройних сил України, яка буде спрямована на закупівлю снарядів. Для цього буде виділено 245 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 310 мільйонів доларів).

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Велика Британія витратить майже чверть мільярда фунтів стерлінгів протягом наступного року на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва вкрай необхідних артилерійських боєприпасів для збільшення запасів України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на додаток до пакету фінансування артилерії та ракет, про які було оголошено раніше, Британія також підписала нову багатомільйонну серію контрактів між відділом закупівель Міністерства оборони, оборонним обладнанням та підтримкою (DE&S) і британською компанією Cook Defense Systems.

Згідно з контрактами, компанії забезпечать виготовлення сотень запасних гусениць для танків і бронетехніки, що дозволить ЗСУ відновлювати пошкоджену техніку. Відомо, що фінансуватися це буде не лише за кошти Великобританії, а й з Міжнародного фонду для України.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб Україна могла продовжувати боротися до перемоги. Фінансування Великої Британії на суму майже чверть мільярда фунтів стерлінгів дозволить збільшити критичні запаси артилерійських боєприпасів, а Королівські ВПС завершують подальшу поставку передових протитанкових ракет", - сказав міністр оборони країни Грант Шаппс.

Крім того, Шаппс додав, що Сполучене Королівство й надалі очолюватиме міжнародну коаліцію з питань нарощування можливостей для постачання передових безпілотних літальних апаратів в Україну.

За його словами, загальна допомога від Британії за час війни вже перевищила 12 млрд фунтів (понад 15 млрд доларів).

Додамо, 2 дні тому Шаппс повідомив, що його країна направить в Україну ще двісті протитанкових ракет "Вrimstone", які раніше мали значний вплив на полі бою, змусивши російські сили відступити під час спроби форсувати річку.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

За даними Reuters станом на 6 грудня, Україна отримала від держав-членів ЄС 480 тисяч артилерійських снарядів.