Після масованого удару РФ Британія передасть Україні сотні ракет для ППО

Великобританія посилить протиповітряну оборону України після смертоносних авіаударів, які Росія завдала 29 грудня. Для цього країна надішле Києву сотні ракет ППО британського виробництва

Про це Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс написав у Х (Twitter).

"Великобританія швидко посилює протиповітряну оборону України після смертоносних авіаударів (президента РФ Володимира - ред) Путіна. Для забезпечення надсилаються сотні ракет ППО британського виробництва. Україна має все необхідне, щоб захиститися від варварського бомбардування Путіна", - написав він.

The UK is moving rapidly to bolster Ukraine’s air defence, in the wake of Putin’s murderous air strikes.



Hundreds of British made air defence missiles are being sent to ensure @Ukraine has what it needs to defend itself from Putin’s barbaric bombardment. #SlavaUkraini pic.twitter.com/eoJ1pQPpe7 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 29, 2023

За його словами, Путін перевіряє оборону України та рішучість Заходу, сподіваючись, що він зможе вирвати перемогу з пащі поразки. Остання хвиля смертоносних авіаударів Кремля є відчайдушною та марною спробою "відновити імпульс" після катастрофічних втрат сотень тисяч призовників.

"Сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає незаперечне повідомлення перед лицем російського варварства про те, що Великобританія залишається цілковито відданою підтримці України. Зараз настав час для вільного світу об’єднатися і подвоїти наші зусилля, щоб отримати від України те, що їм потрібно для перемоги", – зазначив Шаппс.

Нагадаємо, у ніч проти 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Постраждало майже 120 міст і сіл. Внаслідок атаки відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України.