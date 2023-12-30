После массированного удара РФ Великобритания передаст Украине сотни ракет для ПВО

Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины после смертоносных авиаударов, которые Россия нанесла 29 декабря. Для этого страна пришлет Киеву сотни ракет ПВО британского производства

Об этом Министр обороны Великобритании Грант Шаппс написал в Х (Twitter).

"Великобритания быстро усиливает противовоздушную оборону Украины после смертоносных авиаударов (президента РФ Владимира – ред) Путина. Для обеспечения направляются сотни ракет ПВО британского производства. Украина имеет все необходимое, чтобы защититься от варварской бомбардировки Путина", - написал он.

The UK is moving rapidly to bolster Ukraine’s air defence, in the wake of Putin’s murderous air strikes.



Hundreds of British made air defence missiles are being sent to ensure @Ukraine has what it needs to defend itself from Putin’s barbaric bombardment. #SlavaUkraini pic.twitter.com/eoJ1pQPpe7 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 29, 2023

По его словам, Путин проверяет оборону Украины и решительность Запада в надежде, что он сможет вырвать победу из пасти поражения. Последняя волна смертоносных авиаударов Кремля - отчаянная и бесполезная попытка "восстановить импульс" после катастрофических потерь сотен тысяч призывников.

"Сегодняшний пакет противовоздушной обороны присылает неоспоримое сообщение перед лицом российского варварства о том, что Великобритания остается полностью преданной поддержке Украины. Сейчас пора для свободного мира объединиться и удвоить наши усилия, чтобы получить от Украины то, что им нужно для победы", – отметил Шаппс.

Напомним, в ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Пострадало около 120 городов и сел. В результате атаки известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.