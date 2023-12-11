Великобритания передаст Украине корабли для обезвреживания мин

Великобритания предоставит Украине противоменные корабли класса Sandown и средства для укрепления ее позиций в Черном море. Вместе с Норвегией, эти страны возглавят новую морскую коалицию.

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Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Министр обороны Грант Шеппс подтвердил закупку для ВМС Украины двух кораблей Королевских ВМС. Они оснащены тралами для поиска и обезвреживания мин, а также зенитное и противолодочное вооружение.

Согласно условиям коалиции, Украина получит долгосрочную поддержку, включая обучение экипажей, оборудование и подготовку инфраструктуры. Это поможет Украине трансформировать свой военно-морской флот, сделать его более совместимым с западными союзниками, более оперативно совместимым с НАТО и укрепить безопасность в Черном море.

"Эти минные охотники предоставят Украине жизненно важный потенциал, который поможет спасти жизнь на море и открыть жизненно важные экспортные маршруты, сильно ограниченные после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение", - сказал Шеппс.

Today it was announced that the UK and Norway will co-lead a Maritime Capability Coalition that will offer a blueprint for the development of Ukraine’s Navy. The re-building effort has begun with the UK providing new ships and equipment.

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🇬🇧🇺🇦🇳🇴 pic.twitter.com/VIGzBqjLf0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 11, 2023

Согласно сообщению, новая морская коалиция будет тесно сотрудничать с Военно-морскими силами Украины и Министерством обороны по развитию ряда возможностей, включая быстрое развитие морских сил в Черном море, продолжение развития Корпуса морской пехоты Украины и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов. и внутренние водные пути

В ходе последних встреч Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" было согласовано, что коалиция будет состоять из 50 стран, и она является частью ряда коалиций по обеспечению возможностей для усиления операций Украины в других сферах, в частности на суше и в воздухе.

Добавим, что 25 ноября, во время саммита Grain from Ukraine в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о наличии договоренности с несколькими государствами о передаче морских катеров для сопровождения в Черном море судов, идущих по временному гуманитарному коридору.

Напомним, что после выхода РФ из "зернового соглашения" движение судов в порты на морском побережье Одесщины продолжает осуществляться по временному гуманитарному коридору благодаря механизмам страхование военных рисков.