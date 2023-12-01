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РФ планирует применить морские дроны на войне против Украины, - разведка Британии
Россия активизировала разработку морских ударных дронов и хочет наладить их серийное производство в 2024 году.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что РФ стремится ликвидировать отставание от Украины в разработке надводных дронов-камикадзе.
Поэтому 27 ноября директор Красногорского механического завода (КМЗ) Михаил Даниленко объявил, что произведенные на предприятии дроны пройдут испытания на войне с Украиной, а их серийное производство планируют наладить в 2024 году.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По данным британской разведки, КМЗ ранее производил БПЛА, а в последние месяцы предприятие сосредоточилось на ударных дронах-камикадзе.
Как утверждает Даниленко, один дрон способен нести боеприпасы массой до 600 кг.
"Военно-морские силы использовали лодки со взрывчаткой во время Второй мировой войны. Однако современные морские дроны, напоминающие скоростные катера, начиненные взрывчаткой, в руках украинских военных стали ключевым потенциалом на море после полномасштабного вторжения России", - подчеркивают в разведке Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что российские малые односторонние беспилотные авиационные системы Lancet (БПЛА OWA) являются, скорее всего, одними из самых эффективных новых беспилотников, которые Россия применила в Украине за последние 12 месяцев.
Удары ВСУ по кораблям РФ
В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.
4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".
Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.