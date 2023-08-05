Украинский дрон стал кошмаром для русских кораблей. Какие его характеристики и на что он способен

В начале августа стало известно о двух успешных атаках украинскими силовиками российских кораблей вблизи Новороссийска и Керченского пролива. Первая атака произошла 4 августа, когда был поражен большой российский десантный корабль "Оленегорский горняк", получивший серьезную пробоину, а с ней – и невозможность выполнять боевые задания.

Вторая атака произошла на следующий день, когда был поврежден российский нефтеналивной танкер "Сиг", хоть и оставшийся на плаву, но без буксира передвигаться уже не мог. Одним словом, в машинное отделенее был поврежден один из самых мощных нефтяных танкеров РФ. По предварительной информации, судно было "хорошо нагружено" топливом.

Обе атаки объединяет по меньшей мере то, что они были морскими надводными дронами, хотя подобные операции наши спецслужбы вместе с ВМС проводили с осени прошлого года. К примеру, в конце октября прошлого года они поразили вблизи Севастопольской бухты фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральник "Иван Голубец".

Что касается последних двух атак, то, судя по всему, отделались они дронами именно украинского производства. В первом случае – надводный корабль-камикадзе MAGURA V5 нового поколения, который имеет дальность действия примерно 830 км (450 морских миль) и несет на себе 320 кг взрывчатки. Длина его – 5,5 м, а ширина – 1,5 м.

Во втором случае был применен дрон, который может нести 450 кг тротила. Хотя, возможно, это был тот же MAGURA V5. Пока это неизвестно. В любом случае, упомянутый MAGURA V5 пошел в работу, очевидно, практически с конвейера, потому что впервые он был представлен на оборонной выставке IDEF 2023 только 25 июля – за 10 дней до успешного применения.

Этот морской беспилотник предназначен не только для атак, боевых миссий. Его можно применять и для наблюдения, поисково-спасательных работ, патрулирования, противоминной борьбы и т.п. Впрочем, если взглянуть на его размер, можно задать вопрос: каким образом такой аппарат может проскальзывать незаметно для впечатления враждебных целей?

Ответ в том, что невидимость и маневренность морского беспилотника снабжаются изящным профилем и гидродинамическим корпусом (высота над ватерлинией всего 50 см). При этом, если учесть радиус его действия, можно увидеть, что работать это чудо-изобретение способно почти во всей акватории Черного моря, достигая всего побережья РФ в регионе.

Что касается максимальной скорости в 42 узла, то в пересчете на километры она составляет почти 78 км/ч. Крейсерская же скорость беспилотника (наиболее выгодная скорость при наименьшем километровом расходе топлива) – 22 узла (40 км/ч). Сам MAGURA V5 действует при минимальном человеческом вмешательстве, сокращая смертность личного состава.

Очевидно, что MAGURA V5 стал настоящим успехом среди украинских разработок. Правда, не мешает напомнить, что Украина начала сбор средств на строительство первого в мире флота беспилотных ударных дронов в ноябре прошлого года. Тогда подобную кампанию прорекламировал в своем официальном телеграмме президент Владимир Зеленский.