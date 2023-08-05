Український дрон став кошмаром для російських кораблів. Які його характеристики і на що він здатен

На початку серпня стало відомо про дві успішні атаки українськими силовиками російських кораблів поблизу Новоросійська та Керченської протоки. Перша атака відбулася 4 серпня, коли було уражено великий російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну, а з нею – й неможливість виконувати бойові завдання.

Друга атака відбулася наступного дня, коли було пошкоджено російський нафтоналивний танкер "Сиг", який хоч і лишився на плаву, але без буксира пересуватися вже не міг. Одним словом, в машинне відділення було пошкоджено один із найбільш потужних нафтових танкерів РФ. За попередньою інформацією, судно було "добре навантажено" паливом.

Обидві атаки об’єднує щонайменше те, що здійснені вони були морськими надводними дронами, хоча подібні операції наші спецслужби разом з ВМС проводили з осені минулого року. Наприклад, наприкінці жовтня минулого року вони уразили поблизу Севастопольської бухти фрегат "Адмірал Макаров" та морський тральник "Іван Голубець".

Що ж до останніх двох атак, то, судячи з усього, відбулись вони дронами саме українського виробництва. У першому випадку – надводний корабель-камікадзе MAGURA V5 нового покоління , який має дальність дії приблизно 830 км (450 морських миль) і несе на собі 320 кг вибухівки. Довжина його – 5,5 м, а ширина – 1,5 м.

У другому випадку було застосовано дрон, який може нести аж 450 кг тротилу. Хоча, можливо, це й був той самий MAGURA V5. Наразі це не відомо. У будь-якому разі згаданий MAGURA V5 пішов у роботу, очевидно, практично з конвеєра, бо вперше його було представлено на оборонній виставці IDEF 2023 лише 25 липня – за 10 днів до успішного застосування.

Цей морський безпілотник призначений не тільки для атак, бойових місій. Його можна застосовувати й для спостереження, пошуково-рятувальних робіт, патрулювання, протимінної боротьби тощо. Втім, якщо поглянути на його розмір, можна поставити справедливе запитання: яким чином такий апарат може прослизати непомітно для враження ворожих цілей?

Відповідь у тому, що невидимість і маневреність морського безпілотника забезпечуються витонченим профілем та гідродинамічним корпусом (висота над ватерлінією всього 50 см). При цьому, якщо зважити на радіус його дії, можна побачити, що працювати цей диво-винахід здатен майже у всій акваторії Чорного моря, досягаючи усього узбережжя РФ у регіоні.

Що ж до максимальної швидкості в 42 вузли, то в перерахунку на кілометри вона складає майже 78 км/год. Крейсерська ж швидкість безпілотника (найбільш вигідна швидкість при найменшій кілометровій витраті палива) – 22 вузли (40 км/год.). Сам MAGURA V5 діє при мінімальному людському втручанні, скорочуючи смертність особового складу.

Очевидно, що MAGURA V5 став справжній успіхом серед українських розробок. Правда, не завадить нагадати, що Україна розпочала збір коштів на будівництво першого в світі флоту безпілотних ударних дронівще в листопаді минулого року. Тоді таку кампанію прорекламував у своєму офіційному телеграмі президент Володимир Зеленський.