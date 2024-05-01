МЗС представило ШІ-аватар Вікторію, який коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ (ВІДЕО)

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило цифрову особу з використанням технологій штучного інтелекту, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини—української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася взяти участь в проєкті МЗС і виступити в якості прототипу. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

Коментарі Вікторії ШІ зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він також наголосив, що активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС — це не примха, а вимога воєнного часу. Адже для того, щоб досягати необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду.

Крім цього, МЗС передбачило кілька рівнів захисту ШІ від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС.

"У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним", - зауважили у МЗС.

"Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", — заявила представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші в своєму вітальному відеозверненні.

Нову ініціативу МЗС вже встиг розкритикувати народний депутат Олексій Гончаренко.

"Тепер я зрозумів, чому МЗС не здатні знайти боєприпаси. Вони створюють ШІ-аватар та відкривають зару, бершку і макдональдс. Прекрасно. З консульськими послугами те ж саме. А навіщо? У нас ШІ аватар. Ми трошки зайняті", - написав він.

За інформацією видання «Forbes Ukraine», ШІ-аватар могла б коштувати 5-10 тис. доларів, однак її створення спонсорували партнери на добровільних засадах.