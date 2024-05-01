МИД представил ИИ-аватар Викторию, который будет комментировать консульскую информацию для СМИ (ВИДЕО)

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало цифровое лицо с использованием технологий искусственного интеллекта, официально комментирующего консульскую информацию для медиа.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Отмечается, что представитель МИД по консульским вопросам Виктория создана на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которая согласилась принять участие в проекте МИД и выступить в качестве прототипа. Команда проекта сняла и оцифровала ее.

Комментарии Виктории ИИ будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, вебсайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.

"Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования - это, прежде всего, экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также подчеркнул, что активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИДа — это не прихоть, а требование военного времени. Ведь для того, чтобы добиваться необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди.

Кроме того, МИД предусмотрел несколько уровней защиты ИИ от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительницы размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД.

"В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт видео не считается достоверным", - отметили в МИД.

"Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилию — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за границей, реагирование на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости", — заявила представитель МИД по консульским вопросам Виктория ИИ в своем приветственном видеообращении .

Новую инициативу МИД уже успел подвергнуть критике народный депутат Алексей Гончаренко.

"Теперь я понял, почему МИД не способны найти боеприпасы. Они создают ИИ-аватар и открывают зару, бершку и макдональдс. Прекрасно. С консульскими услугами то же самое. А зачем? У нас ИИ-аватар. Мы немного заняты", - написал он .

По информации издания «Forbes Ukraine», ИИ-аватар могла бы стоить 5-10 тыс. долларов, однако ее создание спонсировали партнеры на добровольных началах.