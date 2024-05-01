У КМВА розповіли, як відбудеться святкування Великодня у Києві

У столиці України вживатимуться посилені заходи безпеки під час святкування Великодня 5 травня. Комендантська година в місті збережеться з 00:00 до 05:00 ранку.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, для забезпечення правопорядку під час богослужінь та зібрань вірян залучать представників Національної поліції та муніципальної охорони Києва. Правоохоронці патрулюватимуть території храмів, соборів і Києво-Печерської лаври.

"У разі повітряної тривоги поліція допомагатиме евакуювати вірян та священиків до найближчих укриттів. Також працюватимуть тимчасові моніторингові центри для відстеження ситуації та запобігання правопорушенням", - пояснив Попко.

Комендантська година в місті на Великдень збережеться з 00:00 до 05:00 ранку. Водночас киян і гостей столиці закликають за можливості долучитися до богослужінь онлайн для безпеки.

"Не забувайте – в країні триває війна. Від ворога можна очікувати лише заподіяння зла, навіть у такі світлі дні. Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів ніхто не знімає", - наголосив начальник КМВА.

Додамо, що а розрахунками науковців, традиційні Великодні страви - паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, масло, сири, хрін та сіль - обійдуться родині з 4 осіб близько 1422,05 грн. Це на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий набір коштував 1208,78 грн.