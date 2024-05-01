В КГВА рассказали, как состоится празднование Пасхи в Киеве

В столице Украины будут приниматься усиленные меры безопасности во время празднования Пасхи 5 мая. Комендантский час в городе сохранится с 00:00 до 05:00 утра.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, для обеспечения правопорядка во время богослужений и собраний верующих привлекут представителей Национальной полиции и муниципальной охраны Киева. Правоохранители будут патрулировать территории храмов, соборов и Киево-Печерской лавры.

"В случае воздушной тревоги полиция будет помогать эвакуировать верующих и священников в ближайшие укрытия. Также будут работать временные мониторинговые центры для отслеживания ситуации и предотвращения правонарушений", - пояснил Попко.

Комендантский час в городе на Пасху сохранится с 00:00 до 05:00 утра. В то же время, киевлян и гостей столицы призывают по возможности присоединиться к богослужениям онлайн для безопасности.

"Не забывайте – в стране идет война. От врага можно ожидать лишь причинения зла, даже в такие светлые дни. Угрозу провокаций или ракетных обстрелов никто не снимает", - подчеркнул начальник КМВА.

Добавим, что а расчетами ученых, традиционные Пасхальные блюда – кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, масло, сыры, хрен и соль – обойдутся семье из 4 человек около 1422,05 грн. Это на 17,6% дороже, чем в прошлом году, когда такой набор стоил 1208,78 грн .