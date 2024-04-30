В Нацбанке рассказали, как будут работать СЭП и банки на майские праздники

В Национальном банке Украины сообщили, что 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

В финучреждении напомнили, что в 2024 году в начале мая есть несколько праздничных и памятных дней:

1 мая (среда) – День труда;

5 мая (воскресенье) – Пасха;

8 мая (среда) – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Как будут работать СЭП и банки в эти дни

В Нацбанке отмечают, что система электронных платежей (СЭП) уже больше года работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Однако согласно действующему законодательству в Украине отменяют все дополнительные выходные.

Статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

"Итак, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы", - подытожили в пресс-службе регулятора.

Напомним, система электронных платежей НБУ является государственной банковской платежной системой, обеспечивающей проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Нацбанке. Она относится к системе валовых расчетов в режиме реального времени (по международной классификации – RTGS).