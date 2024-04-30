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В Нацбанке рассказали, как будут работать СЭП и банки на майские праздники
В Национальном банке Украины сообщили, что 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
В финучреждении напомнили, что в 2024 году в начале мая есть несколько праздничных и памятных дней:
- 1 мая (среда) – День труда;
- 5 мая (воскресенье) – Пасха;
- 8 мая (среда) – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Как будут работать СЭП и банки в эти дни
В Нацбанке отмечают, что система электронных платежей (СЭП) уже больше года работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Однако согласно действующему законодательству в Украине отменяют все дополнительные выходные.
Статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.
"Итак, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы", - подытожили в пресс-службе регулятора.
Напомним, система электронных платежей НБУ является государственной банковской платежной системой, обеспечивающей проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Нацбанке. Она относится к системе валовых расчетов в режиме реального времени (по международной классификации – RTGS).