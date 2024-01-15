В НБУ назвали сроки введения в Украине мгновенных платежей

Национальный банк работает над введением в Украине мгновенных платежей, которые должны стать основой будущей трансформации платежной сферы. Ожидается, что они будут работать до конца I квартала 2025 года.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил, что Национальный банк работает над введением в Украине мгновенных платежей, которые должны стать основой для будущей трансформации платежной сферы. Продолжается работа над составляющими их успешного внедрения, вопросами регулирования мгновенных платежей и технологической реализацией.

По словам главы НБУ, работу над введением мгновенных платежей на основе СЭП НБУ планируют завершить до конца I квартала 2025 года.

"Это одна из составляющих дальнейшей трансформации финансового рынка Украины", - отметил Пышный.

Он добавил, что коллеги из Visa отмечают успехи НБУ во внедрении платежных инноваций, в частности, осуществления абсолютно бесшовного перехода к работе СЭП нового поколения в режиме 24/7.

Новая система СЭП

Национальный банк Украины с 1 апреля запустил новое поколение своей системы электронных платежей на базе международного стандарта ISO 20022, которая теперь доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки семь дней в неделю

В процессе миграции в новое поколение СЭП были задействованы все банки, Государственная казначейская служба, Национальный депозитарий Украины, а также компании-разработчики программного обеспечения.

Как отмечают в НБУ, новое поколение СЭП построено с использованием современных программных и технических средств, что позволяет осуществлять электронные платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее.

Благодаря стандарту ISO 20022, появилась возможность унификации платежных сообщений, создания единых правил их заполнения и обработки, расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией. Это должно способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЭП и их клиентов.

Кроме того, теперь система работает в режиме 24/7, что предусматривает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановки системы и мгновенный переход от текущего до следующего календарного дня.