В НБУ назвали терміни запровадження в Україні миттєвих платежів

Національний банк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів, які мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Очікується, що вони запрацюють до кінця І кварталу 2025 року.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Він зауважив, що наразі Національний банк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Триває робота над складовими їхнього успішного запровадження, питаннями регулювання миттєвих платежів та технологічною реалізацією.

За словами очільника НБУ, роботу над впровадженням миттєвих платежів на основі СЕП НБУ планують завершити до кінця I кварталу 2025 року.

"Це одна із складових подальшої трансформації фінансового ринку України", - зазначив Пишний.

Він додав, що колеги з Visa відзначають успіхи НБУ у впроваджені платіжних інновацій, зокрема здійснення абсолютно безшовного переходу до роботи СЕП нового покоління в режимі 24/7.

Нова система СЕП

Національний банк України з 1 квітня запустив нове покоління своєї системи електронних платежів на базі міжнародного стандарту ISO 20022, яка тепер доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу сім днів на тиждень

У процесі міграції на нове покоління СЕП були задіяні всі банки, Державна казначейська служба, Національний депозитарій України, а також компанії-розробники програмного забезпечення.

Як зазначають в НБУ, нове покоління СЕП побудоване з використанням сучасних програмних та технічних засобів, що дає можливість здійснювати електронні платежі ще швидше, зручніше та безпечніше.

Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією. Це має сприяти ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

Крім того, тепер система працює в режимі 24/7, що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.