НБУ ініціює приєднання України до єдиної зони платежів у євро

У ході фінансової інтеграції України до Європейського Союзу з 2024 року Національний банк України планує ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA).

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Він зауважив, що метою регулятора є забезпечення досягнення відповідності національної системи регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг європейським нормам і стандартам через імплементацію відповідного законодавства ЄС.

"Ми суттєво просунулися в удосконаленні законодавства для небанківського сектору і вже з початку наступного року починається перехідний період для страхового ринку, який у підсумку має привести нас до повної відповідності європейським стандартам регулювання і нагляду", - нагадав Пишний.

Він пообіцяв підтримувати високий темп модернізації банківського законодавства.

"Зараз у нас на черзі удосконалення вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність нашої банківської системи", - зазначив голова НБУ.

За його словами, членство в ЄС передбачає забезпечення вільного руху капіталу. Тому, незважаючи на всі складнощі, НБУ працюватиме над пом’якшенням валютних обмежень, переходом до більшої гнучкості обмінного курсу та поверненням до інфляційного таргетування відповідно до розробленої стратегії.

"Також ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції", - наголосив Пишний.

Він додав, що в НБУ чітко розуміють пріоритетність інтеграції фінансового сектору і пообіцяв, що регулятор і надалі працюватиме у цьому напрямку.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня цього року. При цьому Грузії в наданні такого статусу тоді було відмовлено. Усі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна – вже 28 лютого, а Молдова та Грузія – 3 березня.