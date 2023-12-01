Банкноти євро отримають новий дизайн: що відомо

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) за підсумками соцопитування та голосування жителів країн Європи, що входять до єврозони, визначила основний мотив для дизайну нових банкнот євро.

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Про це пише Reuters.

Видання зауважує, що процес вибору дизайну нових банкнот євро розпочався у 2021 році. До репрезентативної фокус-групи ЄЦБ увійшли понад 23 тис. європейців, а ще 360 тисяч відповідей було отримано через інтернет.

Дизайн нових банкнот: що відомо

Більшість європейців обрали тему "європейська культура" для зображення на купюрах.

З семи запропонованих варіантів в обох випадках більшість проголосували за мотив "європейська культура", на другому та третім місці відповідно йдуть птахи, як символ європейської свободи, та річки, як символ життя.

Рада ЄЦБ повідомила, що вирішила об'єднати дві ці теми при розробці майбутнього дизайну.

"Їх обох об’єднує спільна нитка поєднання європейців, і це суть Європи та нашої спільної валюти: об’єднання нас", – сказала президент ЄЦБ Крістін Лагард.

Регулятор поки що займається підготовкою конкурсу на найкращий дизайн банкнот.

За даними ЄЦБ, переможця оберуть не раніше 2026 року, після чого потрібно ще кілька років, щоб ввести банкноти в обіг.

Нагадаємо, китайський юань вперше в історії випередив євро і став другою за величиною світовою валютою, що використовується у глобальному торговому фінансуванні. Частка юаня у міжнародних платежах зросла до 5,8%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com