Європейський центробанк готує проєкт цифрової версії євро

У середу Європейський центральний банк запропонував дизайн для цифрової версії євро, реагуючи на швидкий розвиток високих технологій, які можуть вплинути на спосіб використання паперових грошей протягом наступних десятиліть.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард вважає, що цифрові гроші нададуть людям змогу купувати речі без залежності від постачальників платіжних послуг, контрольованих неєвропейськими компаніями. Це можуть бути Mastercard, Visa, Apple Pay і Google Pay, повідомляє Associated Press.

Представники ЄЦБ кажуть, що законопроєкт щодо цієї ідеї буде запропоновано виконавчою комісією ЄС в найближчі кілька тижнів, а центральний банк опублікує детальну пропозицію щодо дизайну цифрової валюти в жовтні.

Видання повідомляє, що Центральні банки всього світу, включаючи Федеральну резервну систему США, вивчають цифрові валюти, оскільки готівка все більше поступається місцем електронним платежам.

Метою цифрового євро буде автономія та стійкість Європи, коли платіжні системи перераховують гроші від споживачів до торговців через банки та постачальників послуг.

АР повідомляє, що цифрова валюта, яка підтримується центральним банком, буде безпечним і стабільним засобом платежу — на відміну від мінливої ​​криптовалюти, падіння цін на яку за останній рік викликало крах бірж.

Подібна ідея вже була й у США. Представники американського парламенту розробили законопроєкт “Електронний Закон про валюту та безпечні технології” (ECASH). Зберігати цифровий долар люди зможуть у своєму телефоні чи на карті. При цьому, як зазначає видання, нова система буде заснована на токені, а не на облікових записах.