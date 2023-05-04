Європейський центробанк підвищив ставки, щоб стримати інфляцію

Європейський центральний банк 4 травня вирішив підвищити три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 3,75%, 4,00% та 3,25% відповідно з 10 травня 2023 року.

Попри те, що загальна інфляція знизилася протягом останніх місяців, основний ціновий тиск залишається сильним, повідомляють у ЄЦБ.

Таке рішення було прийняте для досягнення своєчасного повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%, і утримуватимуться на цих рівнях стільки, скільки буде необхідно.

Регулятор вважає, що інфляція в єврозоні буде занадто високою протягом тривалого часу, і має намір приймати подальші рішення з урахуванням даних, що надходять, і оцінки інфляції.

Зокрема, рішення Ради керуючих щодо курсових ставок і надалі базуватимуться на її оцінці прогнозу щодо інфляції в світлі надходження економічних і фінансових даних, динаміки базової інфляції та потужності трансмісії грошово-кредитної політики.

Ключові відсоткові ставки ЄЦБ залишаються основним інструментом Ради керуючих для визначення позиції монетарної політики. Паралельно Рада керуючих продовжуватиме скорочувати портфель програми купівлі активів (APP) Євросистеми зваженими та передбачуваними темпами. Відповідно до цих принципів Рада керуючих планує припинити реінвестиції в рамках ППП з липня 2023 року.

Ще у березні інфляція в єврозоні сповільнилася сильніше, ніж очікувалося, але ціни на продовольство все одно підскочили.