У Великій Британії купівельна спроможність населення рекордно знизилася, досягнувши позначки 70 –річної давнини.

Причиною цього є різке зростання вартості житла, на яке припадає левова частка зарплатні пересічного британця, повідомляє BBC.

В уряді Брианії спрогнозували, що доходи домогосподарств впадуть на 6%, а для того, щоб рівень життя відновився до доповідного, знадобиться ще чотири роки.

Не останню роль у падінні британської економіки зіграла і війна в Україні, через яку стрімко здорожчали енергоносії та продукти харчування.

За даними Управління бюджетної відповідальності, до кінця 2023 року показник інфляції має скоротитися більш ніж удвічі - до 2,9%, але поки що він залишається досить високим і значно випереджає середню заробітну плату.

"Зменшення реального наявного доходу домогосподарств означатиме найбільше дворічне падіння рівня життя з початку ведення записів у 1950-х роках", - сказав Річард Хьюз, голова Управління з питань бюджетної відповідальності.

Зазначається, що лідер лейбористів сер Кейр Стармер звинуватив уряд у тому, що він вводить країну "на шлях керованого занепаду".

Рекордної інфляції зазнала і Аргентина. У лютому 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині склав 102,5%. Це вперше з періоду гіперінфляції, що сталася в 1991 році, показник досяг такого рівня.