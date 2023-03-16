Население Британии столкнулось с наибольшим падением покупательной способности за последние 70 лет

В Великобритании покупательная способность населения рекордно снизилась, достигнув отметки 70-летней давности.

Причиной этого резкий рост стоимости жилья, на который приходится львиная доля зарплаты рядового британца, сообщает BBC.

В правительстве спрогнозировали, что доходы домохозяйств упадут на 6%. Для того чтобы уровень жизни восстановился до докладного, понадобится еще четыре года.

Не последнюю роль сыграла и война в Украине, из-за которой стремительно подорожали энергоносители и продукты питания.

По данным Управления бюджетной ответственности, к концу 2023 года показатель инфляции должен сократиться более чем вдвое – до 2,9%, но пока он остается достаточно высоким и значительно опережает среднюю заработную плату.

"Уменьшение реального имеющегося дохода домохозяйств будет означать наибольшее двухлетнее падение уровня жизни с начала ведения записей в 1950-х годах", - сказал Ричард Хьюз, председатель Управления по вопросам бюджетной ответственности.

Отмечается, что лидер лейбористов сэр Кейр Стармер обвинил правительство в том, что оно вводит страну «на путь управляемого упадка».

Рекордную инфляцию испытала и Аргентина. В феврале 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине составил 102,5%. Это впервые с периода гиперинфляции, произошедшей в 1991 году, показатель достиг такого уровня.