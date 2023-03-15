Впервые с 1991 года уровень инфляции в Аргентине превысил 100%

В феврале 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине составил 102,5%. Это впервые с периода гиперинфляции, произошедшей в 1991 году, показатель достиг такого уровня.

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Сейчас Аргентина имеет один из самых высоких уровней инфляции в мире и уступает только Зимбабве, Ливану, Венесуэле и Сирии. Согласно данным аргентинского правительства, индекс потребительских цен превысил ожидаемые показатели роста на 13 процентов, пишет Reuters.

В Аргентине создали государственные программы по заморозке цен на определенные товары и ограничили экспорт зерна для увеличения внутреннего предложения, но это мало чем помогает. Цены растут еженедельно.

В издании подчеркивают, что правительство тщетно пыталось обуздать рост цен, негативно влияющий как на уровень жизни в стране, так и на политическую стабильность. В данной ситуации шансы правящей партии удержать власть на предстоящих выборах крайне низки.

МВФ уже призвал Аргентину приложить больше усилий для борьбы с инфляцией, чтобы продлить программу сотрудничества на 44 миллиарда долларов. В этом месяце Аргентина должна получить около $5,3 млрд, которые ожидают одобрения исполнительного совета кредитора.

Из-за войны в Украине на мировом рынке возник дефицит растительного масла. В Аргентине решили увеличить площадь под посев подсолнечника, насколько хватит семян.