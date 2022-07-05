Аргентина решила увеличить площадь под посев подсолнечника насколько хватит семян

Под влиянием дефицита подсолнечного масла на мировом рынке, спровоцированного ограничением украинского экспорта из-за войны, Аргентина начала наращивать производство подсолнечника.

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Так, Аргентина планирует увеличить площади посева на 30-40%, по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщает издание Télam.

Президент Аргентинской ассоциации подсолнечника Энрике Моро посчитал, что площади, засеянные масличными культурами, могут достичь 2,2 млн га. В случае реализации увеличения посевных площадей, аграрии смогут собрать на 500 тысяч га больше, чем в 2021/22 МГ.

При этом урожай этого года потенциально можно увеличить еще больше, чем на 30-40%, но для этого нужно больше семян. На данный момент семян хватит только для 2,2 млн га.

В Аргентине только начинают подготовку к посевной кампании, так как настоящая зима в стране начинается со второй половине июня.

В целом, учитывая увеличение площади под посев и среднюю урожайность, президент Аргентинской ассоциации подсолнечника Энрике Моро спрогнозировал возможность увеличения производства до 4,5 млн тонн, что на 1,1 млн тонн больше, чем было получено в посевной кампании 2021/22 МГ, и на 400 тысяч тонн больше текущей оценки.

Глава отдела анализа рынка зернового брокера Grassi Ариэль Техера заявил, что военный конфликт в Украине наложил свой отпечаток на мировой рынок масла в целом и на рынок подсолнечника в частности, потому что Украина и Россия являются мировыми лидерами по производству и экспорту подсолнечного масла.

Война в Украине повлекла за собой сильное сокращение предложения и, следовательно, рост мировых цен, в том числе в Аргентине. Посевная площадь под подсолнечником в Украине под урожай 2022 года может сократиться до минимального показателя за 13 лет, составив около 4,2-4,4 млн га (-35% к 2021 г.). Существенное снижение обусловлено тем, что большая часть боевых действий в стране сосредоточена в основных регионах выращивания масличной культуры.

Отметим, что масличные культуры заняли центральное место на мировом рынке после начала войны между Россией и Украиной - двумя крупнейшими поставщиками масла в мире, на долю которых в совокупности приходится 70% мировых поставок, а Аргентина занимает третье место в мировом рейтинге по производству подсолнечника. Поэтому большой спрос в мире и высокие цены на агропродукцию открывают новые возможности для Аргентины с учетом, если аграрии страны вырастят больше продукции.

Напомним, что Украина в июне нарастила экспорт агропродукции на 30%.