В июне экспорт агропродукции вырос на 30%

За июнь месяц Украине удалось экспортировать 2,7 млн тонн агропродукции по альтернативным путям из-за блокирования морских портов российскими войсками. Это на 30% больше, чем в мае.

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Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Что касается структуры экспорта этой продукции в июне, то она выглядела следующим образом:

Зерновые культуры: 1,4 млн тонн (кукуруза – 86%, пшеница – 10%, ячмень – 3%). Прирост к показателю в прошлом месяце: +23%. Масличных культур – 642,5 тысячи тонн (семена подсолнечника - 84%, сои - 14%, рапса - 2%). Прирост: +52%.

Растительные масла – 298,5 тысячи тонн (подсолнечное масло – 94%, соевое – 6%). Прирост: +45%.

Жмыхи после извлечения растительных масел – 139,1 тысячи тонн (подсолнечное - 81%, соевое - 19%). Прирост: +20%.



Наибольшие темпы прироста демонстрируют масличные культуры, а точнее семена подсолнечника. Для украинского рынка семена подсолнечника никогда не являлись экспортно ориентированной культурой. Практически весь объем перерабатывался в Украину, а тогда уже экспортировалось подсолнечное масло. Но сейчас ситуация изменилась, и экспорт семян начал расти.

Что касается географии экспорта, то она существенно изменилась с начала войны.

"Если до войны основными покупателями украинской продукции были Китай, Индия, Нидерланды и Египет. Сейчас основными странами-покупателями продукции АПК являются европейские страны, которые находятся рядом с Украиной: Румыния, Польша, Болгария, а также Турция", - говорится в сообщении.

С каждым месяцем объемы экспорта по альтернативным путям растут, однако темпы все еще остаются низкими и не могут заменить морские пути.

Без налаживания экспорта всей производимой продукции у аграриев не будет достаточно средств для сбора уже посеянных культур, а тем более для следующей посевной 2023 года.

Напомним, что в прошлом году Украина экспортировала 61,52 млн. тонн зерновых и масличных на $22,2 млрд.