Торік Україна експортувала 61,52 млн тонн зернових та олійних на 22,2 млрд доларів

У 2021/2022 маркетинговому році Україна експортувала 61,52 млн тонн зернових та олійних культур на суму 22,2 млрд доларів. Про це на Facebook написав заступник міністра економіки Тарас Качка.

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За його словами, за минулий маркетинговий рік, який завершився 1 липня, експорт пшениці склав 18,7 млн тонн, вартістю 4,8 млрд доларів, експорт кукурудза - 23,54 млн тонн, вартістю 5,8 млрд доларів, експорт ячменю - 5, 74 млн. тонн, вартістю 1,3 млрд. доларів.

Також у минулому маркетинговому році було експортовано 161,5 тисяч тонн жита, 100 тисяч тонн гречки та проса, 67,6 тисяч тонн сорго, 12,6 тисяч тонн вівса, 4,1 тисяч тонн рису.

Крім того, аграрії експортували 1,1 млн тонн сої, вартістю 641 млн доларів; 2,7 млн ​​тонн ріпаку, вартістю 1,7 млрд доларів, 1,09 млн тонн соняшника, вартістю 616 млн доларів

Також було експортовано 32 тисячі тонн насіння льону та 24 тисячі тонн олійних культур.

Зокрема аграрії експортували 4,3 млн тонн соняшникової олії вартістю 5,8 млрд доларів. 3,4 млн. тонн шроту соняшникового, вартістю 960 млн. доларів і 421 тисяча тонн соєвого шроту вартістю 230 млн. тонн.

Нагадаємо, Україна збільшує експорт зернових, незважаючи на блокування морських портів, що стало наслідком російської військової агресії. Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною вже понад два місяці.

Український уряд вже розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.