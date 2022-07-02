В прошлом году Украина экспортировала 61,52 млн тонн зерновых и масличных на 22,2 млрд долларов

В 2021/2022 маркетинговом году Украина экспортировала 61,52 млн тонн зерновых и масличных на сумму 22,2 млрд долларов. Об этом на Facebook написал заместитель министра экономики Тарас Качка.

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По его словам за прошлый маркетинговый год, который завершился 1 июля, экспорт пшеницы составил 18,7 млн тонн, стоимостью 4,8 млрд долларов, экспорт кукуруза - 23,54 млн тонн, стоимостью 5,8 млрд долларов, экспорт ячменя - 5,74 млн тонн, стоимостью 1,3 млрд долларов.

Также в прошлом маркетинговом году было экспортировано 161,5 тысячи тонн ржи, 100 тысяч тонн гречки и проса, 67,6 тысячи тонн сорго, 12,6 тысячи тонн овса, 4,1 тысячи тонн риса.

Кроме того аграрии экспортировали 1,1 млн тонн сои, стоимостью 641 млн долларов; 2,7 млн ​​тонн рапса, стоимостью 1,7 млрд долларов, 1,09 млн тонн подсолнечника, стоимостью 616 млн долларов

Также было экспортировано 32 тысячи тонн семян льна и 24 тысячи тонн масличных культур.

В частности аграрии экспортировали 4,3 млн тонн подсолнечного масла стоимостью 5,8 млрд долларов. 3,4 млн тонн шрота подсолнечного, стоимостью 960 млн долларов и 421 тысяча тонн соевого шрота стоимостью 230 млн тонн.

Напомним, Украина увеличивает экспорт зерновых, несмотря на блокировку морских портов, что стало следствием российской военной агрессии. Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

Украинское правительство уже разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.