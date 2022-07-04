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У червні експорт агропродукції зріс на 30%
За червень місяць Україні вдалося експортувати 2,7 млн тон агропродукції альтернативними шляхами через блокування морських портів російськими військами. Це на 30% більше, ніж в травні.
Про це передає Український клуб аграрного бізнесу.
Щодо структури експорту цієї продукції в червні, то вона виглядала наступним чином:
- Зернові культури: 1,4 млн тон (кукурудза - 86%, пшениця - 10%, ячмінь - 3%). Приріст до показника минулого місяця: +23%.
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Олійних культур – 642,5 тисяч тон (насіння соняшнику - 84%, сої - 14%, ріпаку - 2%). Приріст: +52%.
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Рослинні олії – 298,5 тисяч тон (соняшникова олія - 94%, соєва - 6%). Приріст: +45%.
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Макухи після вилучення рослинних олій – 139,1 тисяч тон (соняшникова - 81%, соєва - 19%). Приріст: +20%.
Найбільші темпи приросту демонструють олійні культури, а точніше насіння соняшнику. Для українського ринку насіння соняшнику ніколи не було експортно орієнтованою культурою. Практично весь обсяг перероблявся в Україні, а тоді вже експортувалася соняшникова олія. Але зараз ситуація змінилася і експорт насіння почав зростати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Стосовно географії експорту, то вона суттєво змінилася з початку війни.
"Якщо до війни основними покупцями української продукції були Китай, Індія, Нідерланди та Єгипет. Зараз основними країнами-покупцями продукції АПК є європейські країни, які поруч знаходяться з Україною: Румунія, Польща, Болгарія, а також Туреччина", - йдеться в повідомленні.
З кожним місяцем обсяги експорту альтернативними шляхами зростають, однак темпи все ще залишаються низькими та не можуть замінити морські шляхи.
Без налагодження експорту всієї виробленої продукції в аграріїв не буде достатньо коштів як для збору вже посіяних культур, а тим паче для наступної посівної 2023 року.
Нагадаємо, що торік Україна експортувала 61,52 млн тонн зернових та олійних на $22,2 млрд.