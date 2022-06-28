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Агро
Дата публікації

Грузія заборонила експорт пшениці та ячменю до 1 липня 2023 року

Грузія заборонила експорт пшениці та ячменю до 1 липня 2023 року
Фото: depositphotos

Уряд Грузії ухвалив таке рішення через продовольчу кризу у світі.

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Уряд Грузії затвердив ухвалу про заборону експорту пшениці та ячменю з країни до 1 липня 2023 року. Відповідний документ уже підписано прем'єр-міністром Грузії.

Про це повідомляє прес-служба уряду Грузії.

Як зазначено у Постанові уряду, таке рішення зумовлене проблемами продовольчої безпеки у світі через війну в Україні.

"З огляду на глобально створені проблеми продовольчої безпеки, що виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонено до 1 липня 2023 року. Постанова уряду набирає чинності з моменту підписання та поширюється на договірні відносини з ланцюжка з 4 липня 2022 року", - йдеться у постанові уряду.

Нагадаємо, що Росія збирається мінувати Чорне море поблизу українських портів, щоби не дозволити вивезти зерно.