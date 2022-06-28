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Грузия запретила экспорт пшеницы и ячменя до 1 июля 2023 года
Правительство Грузии приняло такое решение из-за продовольственного кризиса в мире.
Правительство Грузии утвердило постановление о запрете экспорта пшеницы и ячменя из страны до 1 июля 2023 года. Соответствующий документ уже подписан премьер-министром Грузии.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Как указано в Постановлении правительства, такое решение обусловлено проблемами продовольственной безопасности в мире из-за войны в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Учитывая глобально созданные проблемы продовольственной безопасности, возникшие в результате российско-украинской войны, экспорт пшеницы и ячменя из Грузии запрещен до 1 июля 2023 года. Постановление правительства вступает в силу с момента подписания и распространяется на договорные отношения по цепочке с 4 июля 2022 года", - говорится в постановлении правительства.
Напомним, что Россия собирается минировать Черное море вблизи украинских портов, чтобы не позволить вывезти зерно.