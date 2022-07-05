Аргентина вирішила збільшити площу під посів соняшнику наскільки вистачить насіння

Під впливом дефіциту олії на світовому ринку, спровокованого обмеженням українського експорту через війну, Аргентина почала нарощувати виробництво соняшнику.

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Так, Аргентина планує збільшити площі посіву на 30-40% порівняно з минулим сезоном. Про це повідомляє видання Télam.

Президент Аргентинської асоціації соняшнику Енріке Моро вважав, що площі, засіяні олійними культурами, можуть досягти 2,2 млн га. У разі реалізації збільшення посівних площ, аграрії зможуть зібрати на 500 тисяч га більше, ніж у 2021/22 МР.

При цьому цьогорічний урожай потенційно можна збільшити ще більше, ніж на 30-40%, але для цього потрібно більше насіння. На даний момент насіння вистачить лише для 2,2 млн га.

В Аргентині тільки розпочинають підготовку до посівної кампанії, оскільки справжня зима в країні починається з другої половини червня.

Загалом, враховуючи збільшення площі під посів та середню врожайність, президент Аргентинської асоціації соняшнику Енріке Моро спрогнозував можливість збільшення виробництва до 4,5 млн тонн, що на 1,1 млн тонн більше, ніж було отримано у посівній кампанії 2021/22 МР, та на 400 тисяч тонн більше за поточну оцінку.

Голова відділу аналізу ринку зернового брокера Grassi Аріель Техера заявив, що військовий конфлікт в Україні наклав свій відбиток на світовий ринок олії в цілому та на ринок соняшнику зокрема, тому що Україна та Росія є світовими лідерами з виробництва та експорту олії.

Війна в Україні спричинила сильне скорочення пропозиції і, отже, зростання світових цін, зокрема в Аргентині. Посівна площа під соняшником в Україні під урожай 2022 року може скоротитися до мінімального показника за 13 років, становивши близько 4,2-4,4 млн га (-35% до 2021 р.). Істотне зниження обумовлено тим, що більшість бойових дій у країні зосереджена в основних регіонах вирощування олійної культури.

Зазначимо, що олійні культури посіли центральне місце на світовому ринку після початку війни між Росією та Україною - двома найбільшими постачальниками олії у світі, на частку яких у сукупності припадає 70% світових поставок, а Аргентина посідає третє місце у світовому рейтингу з виробництва соняшнику. Тому великий попит у світі та високі ціни на агропродукцію відкривають нові можливості для Аргентини з урахуванням, якщо аграрії країни виростуть більше за продукцію.

Нагадаємо, що Україна у червні наростила експорт агропродукції на 30%.