Евросоюз планирует инвестировать в аргентинский сланцевый газ

Европейский Союз намерен в скором времени подписать энергетический меморандум о взаимопонимании с Аргентиной, с целью решить проблемы с энергоснабжением, в том числе за счет сланцевого газа. Об этом сообщает Reuters.

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Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подчеркнул, что Аргентина для блока "является перспективным энергетическим государством во время высоких международных цен".

"Мы достигаем прогресса в меморандуме о взаимопонимании по энергетическим вопросам. Я надеюсь, что он может быть завершен в ближайшее время. Мы не говорим о годах или месяцах: существует явный взаимный интерес", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что у Аргентины огромные залежи сланцевого газа, но нет возможности его экспортировать.

"Потенциально это очень большое газовое государство. Нужно сделать много инвестиций", - отметил Боррель.

Напомним, что РФ, ранее являвшаяся основным поставщиком газа в ЕС, после полномасштабного вторжения в Украину пыталась всячески сорвать подготовку и старт отопительного сезона.

Это привело к тому, что европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.

В частности, Италия в октябре впервые с 1974 года не импортировала газ из России в течение семи дней.

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