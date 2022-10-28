Євросоюз планує інвестувати в аргентинський сланцевий газ

Європейський Союз планує незабаром підписати енергетичний меморандум про взаєморозуміння з Аргентиною, з метою вирішити проблеми з енергопостачанням, в тому числі за рахунок сланцевого газу. Про це повідомляє Reuters.

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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підкреслив, що угода є ключовою, оскільки Аргентина "є перспективною енергетичною державою в час високих міжнародних цін".

"Ми досягаємо прогресу в меморандумі про взаєморозуміння з енергетичних питань. Я сподіваюся, що він може бути завершений найближчим часом. Ми не говоримо про роки чи місяці: існує явний взаємний інтерес", — сказав Боррель.

Він підкреслив, що Аргентина має величезні поклади сланцевого газу, але не має можливості його експортувати.

"Потенційно це дуже велика газова держава. Потрібно зробити багато інвестицій", — зазначив Боррель.

Нагадаємо, що РФ, яка раніше була основним постачальником газу до ЄС, після повномасштабного вторгнення в Україну намагалася всіляко спричинити зрив підготовки і старту опалювального сезону.

Це призвело до того, що європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.

Зокрема, Італія в жовтні вперше з 1974 року не імпортувала газ із Росії протягом семи днів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com