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Вперше з 1991 року рівень інфляції в Аргентині перевищив 100%
У лютому 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині склав 102,5%. Це вперше з періоду гіперінфляції, що сталася в 1991 році, показник досяг такого рівня.
Зараз Аргентина має один з найвищих рівнів інфляції у світі та поступається лише Зімбабве, Лівану, Венесуелі та Сирії. Згідно з даними аргентинського уряду індекс споживчих цін перевищив очікувані показники зростання на 13 відсотків, пише Reuters.
В Аргентині створили державні програми із замороження цін на певні товари та обмежили експорт зерна для збільшення внутрішньої пропозиції, але це мало чим допомагає. Ціни зростають щотижня.
У виданні наголошують, що уряд марно намагався приборкати зростання цін, яке негативно впливає як на рівень життя в країні, так і на політичну стабільність. В даній ситуації, шанси правлячої партії втримати владу на майбутніх виборах вкрай низькі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
МВФ вже закликав Аргентину докласти більше зусиль для боротьби з інфляцією, щоб продовжити програму співпраці на 44 мільярди доларів. Цього місяця Аргентина має отримати близько $5,3 млрд, які очікують на схвалення виконавчої ради кредитора.
Через війну в Україні на світовому ринку виник дефіцит рослинної олії. В Аргентині вирішили збільшити площу під посів соняшнику наскільки вистачить насіння.