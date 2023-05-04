Европейский центробанк повысил ставки, чтобы сдержать инфляцию

Европейский центральный банк 4 мая решил повысить три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по линии предельного кредитования и депозитной линии будут увеличены до 3,75%, 4,00% и 3,25% соответственно с 10 мая 2023 года.

Несмотря на то, что общая инфляция снизилась за последние месяцы, основное ценовое давление остается сильным, сообщают в ЕЦБ.

Такое решение было принято для достижения своевременного возврата инфляции к среднесрочной цели в 2%, и будут удерживаться на этих уровнях столько, сколько потребуется.

Регулятор считает, что инфляция в еврозоне будет слишком высокой в течение длительного времени, и намерена принимать дальнейшие решения с учетом поступающих данных и оценки инфляции.

В частности, решения Совета управляющих по курсовым ставкам будут и дальше базироваться на его оценке прогноза по инфляции в свете поступления экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и мощности трансмиссии денежно-кредитной политики.

Ключевые процентные ставки ЕЦБ остаются основным инструментом Совета управляющих для определения позиции монетарной политики. Параллельно Совет управляющих будет продолжать сокращать портфель программы покупки активов (APP) Евросистемы взвешенными и предполагаемыми темпами. Согласно этим принципам, Совет управляющих планирует прекратить реинвестиции в рамках ППП с июля 2023 года.

Еще в марте инфляция в еврозоне замедлилась сильнее, чем ожидалось, но цены на продовольствие все равно подскочили.