Інфляція в єврозоні різко впала через зниження цін на енергоносії

В березні інфляція в єврозоні сповільнилася сильніше, ніж очікувалося, але ціни на продовольство все одно підскочили. Споживчі ціни зросли у березні зросли на 6,9% у річному вимірі порівняно з 8,5% в попередньому місяці. Це найнижчий показник за рік.

Аналітики Bloomberg і фінансової компанії FactSet прогнозували, що рівень інфляції в зоні єдиної валюти в березні досягне 7,1 відсотка, повідомляє Rfi.

Незважаючи на падіння з піку в 10,6 відсотка в жовтні, інфляція в єврозоні все ще залишається на 2 % вищою між розраховували у Європейському центральному банку.

ЄЦБ неодноразово підвищував процентні ставки, щоб приборкати зростання цін, але розмір наступного підвищення ставок незрозумілий після нещодавньої турбулентності в банківському секторі.

Згідно з даними Євростату, ціни на енергоносії впали на 0,9 відсотка після зростання на 13,7 відсотка в лютому, що стало першим падінням після вторгнення Росії в Україну, яке призвело до стрімкого зростання цін на нафту і газ. Проте але в останні місяці вони стали більш стабільними.

Серед 20 країн Єврозони, найнижчий рівень інфляції був у Люксембурга в лютому – 3,0 %, та в Іспанії, де інфляція склала 3,3 %. У Німеччині річне зростання цін сповільнилося до 7,4 %, у Франції інфляція в березні складала 5,6 %.

Єдиною країною, де інфляція не знизилася, а зросла була Словенія. На Мальті вона залишалася стабільною.

Цьогоріч у Великій Британії купівельна спроможність населення рекордно знизилася, досягнувши позначки 70 –річної давнини. Не останню роль у падінні британської економіки зіграла і війна в Україні, через яку стрімко здорожчали енергоносії та продукти харчування.