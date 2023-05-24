Европейский центробанк готовит проект цифровой версии евро

В среду Европейский центральный банк предложил дизайн для цифровой версии евро, реагируя на быстрое развитие высоких технологий, которые могут повлиять на использование бумажных денег в течение следующих десятилетий.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард считает, что цифровые деньги позволят людям покупать вещи без зависимости от поставщиков платежных услуг, контролируемых неевропейскими компаниями. Это могут быть Mastercard, Visa, Apple Pay и Google Pay, сообщает Associated Press.

Представители ЕЦБ говорят, что законопроект по этой идее будет предложен исполнительной комиссией ЕС в ближайшие несколько недель, а центральный банк опубликует подробное предложение по дизайну цифровой валюты в октябре.

Издание сообщает, что Центральные банки всего мира, включая Федеральную резервную систему США, изучают цифровые валюты, поскольку наличные деньги все больше уступает место электронным платежам.

Целью цифрового евро станет автономия и устойчивость Европы, когда платежные системы перечисляют деньги от потребителей к торговцам через банки и поставщики услуг.

АР сообщает, что цифровая валюта, поддерживаемая центральным банком, будет безопасным и стабильным средством платежа — в отличие от меняющейся криптовалюты, падение цен на которую за последний год вызвало крушение бирж.

Подобная идея уже была и у США. Представители американского парламента разработали законопроект "Электронный Закон о валюте и безопасных технологиях" (ECASH). Сохранять цифровой доллар люди смогут в своем телефоне или на карте. При этом, как отмечает издание, новая система будет основана на токене, а не на аккаунтах.