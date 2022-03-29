Представители американского парламента разработали законопроект “Электронный Закон о валюте и безопасных технологиях” (ECASH).

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Как сообщает CoinDesk, документ предусматривает создание и выпуск электронной версии доллара США.

По мнению авторов законопроекта, за введение цифрового доллара должна отвечать не Федеральная резервная система (ФРС), а Палата представителей Конгресса США.

Согласно проекту закона, новая валюта должна соблюдать два параметра – приватность и анонимность в транзакциях.

Хранить цифровой доллар люди смогут в своем телефоне или на карте. При этом, как отмечает издание, новая система будет основана на токенах, а не на учетных записях.

То есть если владелец потеряет свой телефон или карту, он потеряет все свои деньги, что равнозначно потере кошелька с долларовыми купюрами.

Кроме этого, электронный доллар будет считаться законным платежным средством по идентичному курсу.

По словам одного из консультантов законопроекта доцента Университета Уилламетт Рохана Грея, цифровой доллар – это аутентичный инструмент, подобный наличным деньгам, система на основе токенов.

"В нем нет ни централизованного управления, ни распределенного реестра, и вообще нет реестра. Система использует защищенную прошивку, транслируется и предоставляется Министерством финансов", – отметил Грей.

По информации CoinDesk, система ECASH будет обрабатывать одноранговые транзакции, которые с учетом параметров будут полностью анонимными.

С введением новой цифровой валюты конгрессмены предлагают не применять более строгие правила KYC, чем при обычных транзакциях с наличными. Пользователи смогут купить ECASH через банковский счет, одноранговую транзакцию или биржу, а дальше делать с ними все, что захотят.

В издании подчеркнули, что новая система будет полезна людям, которые не имеют банковского счета из-за требований к минимальному балансу, или тем, кто не доверяет банкам из-за комиссий или заморозки средств.

Ранее сообщалось, что ФРС хочет защитить банковскую систему США путем создания электронного доллара.

Напомним, в феврале Федеральное бюро расследований США создало подразделение, которое будет заниматься анализом блокчейна и конфискацией виртуальных активов.

Источник фото: ua.depositphotos.com