ФБР создало подразделение по контролю оборота криптовалюты

Федеральное бюро расследований США создало подразделение, которое будет заниматься анализом блокчейна и конфискацией виртуальных активов. Министерство юстиции назначило руководить им прокурора по компьютерным преступлениям.

Как сообщает Reuters, подразделение ФБР по "эксплуатации виртуальных активов" создано после крупнейшей в истории финансовой конфискации Министерства юстиции в начале февраля 2022 года.

Тогда прокурор по компьютерным преступлениям обвинил супружескую пару из Нью-Йорка в якобы отмывании биткоинов, которые в настоящее время оцениваются в более чем 4,5 миллиарда долларов. Они были похищены в 2016 году при взломе биржи цифровой валюты Bitfinex.

Кроме того, регулирующие органы усилили контроль над криптоиндустрией после серии мощных кибератак на крупнейшую сеть топливных трубопроводов США и крупнейшего в мире поставщика говядины, произошедших в 2021 году. Группы вымогателей часто требуют заплатить им именно в биткоинах.

"Новое подразделение ФБР объединит экспертов в области криптовалют в единый мозговой центр, который сможет проводить анализ блокчейн-оборудования, изымать виртуальные активы и обучать других сотрудников ФБР", – заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Напомним, Министерство юстиции США конфисковало большую часть из 119 тысяч 754 биткоинов, украденных в 2016 году с одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Bitfinex (Гонконг). По данным ведомства, стоимость монет на момент конфискации составляла более 3,6 миллиарда долларов.

Задержанными оказались 34-летний Илья Лихтенштейн, который имеет гражданство США и России, а также его 31-летняя жена Хизер Морган. Следователи смогли конфисковать более 94 тысяч биткоинов, получив во время обыска ключи (цифровые пароли) для доступа к криптовалютному кошельку Лихтенштейна.