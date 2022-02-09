Минюст США конфисковал крупнейшую партию биткоина

Министерство юстиции США конфисковало большую часть из 119 тысяч 754 биткоинов, украденных в 2016 году с одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Bitfinex (Гонконг).

Как сообщают в американском Минюсте, представители ведомства вернули 94 тысячи 636 биткоинов.

По данным ведомства, стоимость криптовалютных монет на момент конфискации составляла более 3,6 миллиарда долларов.

Американские юристы заявили, что это крупнейшая конфискация криптовалюты за всю историю ведомства.

В августе 2016 года гонконгская биржа Bitfinex сообщила, что хакеры украли почти 120 тысяч биткоинов, после чего стоимость криптовалюты на тот момент упала с 600 до 540 долларов за монету.

До взлома такое количество биткоина оценивалось на криптобиржах в 72 миллиона долларов, после кражи его стоимость понизилась до 65 миллионов долларов.

На сегодняшний день, по данным Минюста США, общая сумма украденных денег составляет 5,2 миллиарда долларов. С августа 2016 года курс биткоина вырос на 7500%.

В издании "Медуза" сообщили, что 8 февраля на Манхэттене в Нью-Йорке была задержана супружеская пара, которая обвиняется в отмывании украденной криптовалюты.

Задержанными оказались 34-летний Илья Лихтенштейн, который имеет гражданство США и России, а также его 31-летняя жена Хизер Морган. При этом, в Минюсте не сказали, связаны ли они с компьютерной атакой на Bitfinex.

Мужчине и женщине предъявили обвинения в сговоре для отмывания денег, за что им грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме этого, их подозревают в сговоре с целью обмана США, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Суд отпустил Лихтенштейна под залог в размере пяти миллионов долларов, а Морган — под залог в три миллиона долларов, пишет The New York Times.

По версии следствия, во время кибератаки на Bitfinex хакер провел более двух тысяч несанкционированных транзакций, переведя украденные биткоины на криптовалютный кошелек, который контролировал Лихтенштейн.

В течение 5,5 лет около 25 тысяч украденных биткоинов вывели из кошелька в рамках сложной схемы отмывания, после чего часть денег оказалась на счетах Лихтенштейна и Морган.

Следователи смогли конфисковать более 94 тысяч биткоинов, получив во время обыска ключи (цифровые пароли) для доступа к криптовалютному кошельку Лихтенштейна.

Американские правоохранители считают, что для отмывания денег Лихтенштейн и Морган открывали счета на вымышленные имена, переводили украденную криптовалюту небольшими суммами, а также использовали программы для автоматизации транзакций.

В одном случае биржа заблокировала семь аккаунтов пары, из-за чего на счетах застряли более 186 тысяч долларов.

Также пара за криптовалюту покупала предоплаченные карты, которыми расплачивалась за различные товары и услуги, в частности поездки на такси Uber или покупку PlayStation. Супруги использовали криптовалюту также для покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Ранее сообщалось, что в 2021 году северокорейские киберпреступники провели не менее семи атак на криптовалютные платформы, в результате которых были похищены цифровые активы на сумму почти 400 млн долларов.