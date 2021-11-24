- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Индия запретит частные криптовалюты и создаст свою цифровую валюту
Правительство Индии собирается ввести запрет практически на все частные криптовалюты. Вместо них в стране создадут официальную цифровую валюту. Об этом сообщает Economy Times.
Выпуском цифровой валюты займется Резервный банк Индии (RBI). Правительство страны уже дорабатывает необходимый законопроект.
Документ включен в список 26 законодательных актов для рассмотрения на зимней сессии парламента.
В свою очередь криптоиндустрия надеется, что в Индии не будет полного запрета на криптовалюту. Криптоплатформы утверждают, что цифровые валюты нуждаются в регулировании и не должны быть запрещены.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Индии хотели запретить частные криптовалюты еще в начале 2021 года. Тогда правительство сначала вынесло законопроект о криптовалюте и регулировании официальной цифровой валюты на бюджетную сессию, но отложило этот шаг для более широких консультаций.
В ноябре премьер-министр Нарендра Моди провел совещание высокого уровня по криптовалютам с представителями Резервного банка Индии, Министерства финансов и Совета по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi).
После этого парламентский постоянный комитет по финансам встретился с представителями криптоиндустрии, заинтересованными сторонами и экспертами. Председатель комиссии Джаянт рассказал, что комитет не рассматривал криптовалюты.
Он также добавил, что отрасль потребовала 15 миллионов зарегистрированных пользователей с общими инвестициями в 600 крор рупий. После этого у правительства начали расти опасения по поводу растущей популярности криптовалюты в качестве инвестиций.
Тем временем мировые компании активно осваивают цифровые активы. В частности, в Twitter решили вплотную заняться криптовалютами и блокчейном. Социальная сеть создала специализированную команду для реализации проектов, связанных с криптовалютами.
Некоторые страны заявляют о своих намерениях построить целые криптовалютные города. Например, Сальвадор планирует возвести первый в мире криптовалютный город, в котором практически не будет налогов, так как он будет финансироваться за счет облигаций.