Сальвадор построит "Биткоин-Сити": в новом городе отменят почти все налоги

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что его страна планирует построить первый в мире криптовалютный город, в котором практически не будет налогов, так как он будет финансироваться за счет облигаций. Об этом сообщает Reuters.

Президент рассказал, что город возведут в восточном регионе портового города Ла-Уньон. Он будет получать геотермальную энергию от вулкана, а из налогов останется только налог на добавленную стоимость (НДС).

Город будет получать финансирование за счет облигаций, которые обеспечат биткоины, удвоив свою ставку, чтобы использовать криптовалюту для стимулирования инвестиций в Сальвадор.

"Инвестируйте сюда и зарабатывайте столько денег, сколько хотите. Это полностью экологический город, который работает и получает энергию от вулкана", — сказал Букеле.

Он добавил, что половину получаемого НДС планируют использовать для финансирования облигаций, выпущенных для строительства города, а другую половину направят на оплату таких услуг, как вывоз мусора. Сальвадор намерен выпустить первые облигации уже в 2022 году.

Директор по стратегии развития технологической компании Blockstream Самсон Моу сообщил, что первая 10-летняя эмиссия, известная как "вулканическая облигация", будет стоить 1 миллиард долларов. По его словам, половина суммы пойдет на покупку биткоинов на рынке.

Он считает, что через пять лет Сальвадор начнет продавать часть биткоинов, использованных для финансирования облигации, чтобы дать инвесторам "дополнительный купон". Самсон Моу уверен, что стоимость криптовалюты будет продолжать устойчиво расти.

Напоминаем, что после рекордного роста биткоина до $69 тысяч стоимость криптовалюты начала падать. По состоянию на 22 ноября цена основной мировой валюты упала до $57,337 тысячи.

При этом не только Сальвадор активно занимается инвестированием в биткоины. Например, местные власти Майами ранее уже вложили деньги в криптовалюту и теперь планируют начать бесплатно раздавать горожанам биткоины.

После анализа дохода, полученного от инвестирования, стало известно, что за последние три месяца город заработал более $21 млн. Именно эти "дивиденды" раздадут жителям Майами.

При этом Сальвадор одним из первых признал биткоин официальными деньгами. Еще в июне этого года парламент страны проголосовал за признание криптовалюты официальным платежным средством.

После, в середине октября, в Сальвадоре начали добывать биткоин с помощью вулканической энергии. Первую криптовалюту получили после установки оборудования на геотермальной электростанции.

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