IT и Телеком 1 час назад

В Twitter решили вплотную заняться криптовалютами и блокчейном

Главными задачами нового подразделения Twitter станут платежи, способы заработка криптовалюты создателями контента и децентрализация сети

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Социальная сеть Twitter создала специализированную команду для разработки решений в области блокчейна, криптовалют, децентрализованных приложений и DeFi.

Как сообщает ForkLog, руководителем подразделения Twitter Crypto стала Тесс Ринеарсон.

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Ранее она была одним из разработчиков протокола Tendermint Core, а также принимала участие в проектах Chain.com и Cosmos.

По информации Financial Times, первоочередными задачами подразделения станут платежи, способы заработка криптовалюты создателями контента и децентрализация сети.

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Ринеарсон уже заявила, что в настоящее время соцсеть позволяет принимать донаты в биткоине и анонсировала NFT-идентификацию.

По ее словам, команда изучит, что еще можно сделать в этом направлении.

"Twitter Crypto займется всем, что связано с Web 3, и будет тесно взаимодействовать с инициативой BlueSky, нацеленной на децентрализацию социальных сетей", — отметила Ринеарсон.

Напомним, 9 ноября курс биткоина превысил отметку в 68 тысяч долларов, что является новым историческим максимумом.

Прошлый рекорд биткоин установил 20 октября 2021 года. Тогда стоимость криптовалюты достигла $67 тысяч.

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