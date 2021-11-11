В Twitter решили вплотную заняться криптовалютами и блокчейном

Социальная сеть Twitter создала специализированную команду для разработки решений в области блокчейна, криптовалют, децентрализованных приложений и DeFi.
Как сообщает ForkLog, руководителем подразделения Twitter Crypto стала Тесс Ринеарсон.
Ранее она была одним из разработчиков протокола Tendermint Core, а также принимала участие в проектах Chain.com и Cosmos.
По информации Financial Times, первоочередными задачами подразделения станут платежи, способы заработка криптовалюты создателями контента и децентрализация сети.
Ринеарсон уже заявила, что в настоящее время соцсеть позволяет принимать донаты в биткоине и анонсировала NFT-идентификацию.
По ее словам, команда изучит, что еще можно сделать в этом направлении.
"Twitter Crypto займется всем, что связано с Web 3, и будет тесно взаимодействовать с инициативой BlueSky, нацеленной на децентрализацию социальных сетей", — отметила Ринеарсон.
Напомним, 9 ноября курс биткоина превысил отметку в 68 тысяч долларов, что является новым историческим максимумом.
Прошлый рекорд биткоин установил 20 октября 2021 года. Тогда стоимость криптовалюты достигла $67 тысяч.