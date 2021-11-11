Илон Маск продал акции Tesla на $5 млрд после опроса в Twitter

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около $5 миллиардов долларов — в общей сложности больше 4,5 млн акций или 3% от вложений.

Издание Bloomberg отмечает, что пока неизвестно повлиял ли на это решение опрос Маска в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Это была первая его продажа акций за последние пять лет.

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Первый раунд транзакций богатейший человек планеты провел в понедельник, 8 ноября, продав акций на $1,1 млрд. Остальные сделки он завершил во вторник, 9 ноября. Также отмечается, что опционы, которые использовал Маск, стали результатом премии, которую он получил в 2012 году — ему необходимо было их использовать до августа 2022 года.

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Напомним, ранее бизнесмен запустил в Twitter опрос о том, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. "В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" — отметил он.

Маск объяснил, что ему не поступает зарплата наличными или бонусы, а все его состояние существует в виде акций. Поэтому единственным способом лично платить налоги — это продавать акции.