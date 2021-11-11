Экономика 1 час назад

Илон Маск продал акции Tesla на $5 млрд после опроса в Twitter

В общей сложности бизнесмен продал 3% своих вложений — это была его первая сделка с 2016 года

Самый богатый человек в мире Илон Маск. Фото: instagram.com/elonmusk Самый богатый человек в мире Илон Маск. Фото: instagram.com/elonmusk
Самый богатый человек в мире Илон Маск. Фото: instagram.com/elonmusk

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около $5 миллиардов долларов — в общей сложности больше 4,5 млн акций или 3% от вложений.

Издание Bloomberg отмечает, что пока неизвестно повлиял ли на это решение опрос Маска в Twitter о том, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Это была первая его продажа акций за последние пять лет.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Первый раунд транзакций богатейший человек планеты провел в понедельник, 8 ноября, продав акций на $1,1 млрд. Остальные сделки он завершил во вторник, 9 ноября. Также отмечается, что опционы, которые использовал Маск, стали результатом премии, которую он получил в 2012 году — ему необходимо было их использовать до августа 2022 года.

Читайте также:
Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes

Напомним, ранее бизнесмен запустил в Twitter опрос о том, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. "В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" — отметил он.

Маск объяснил, что ему не поступает зарплата наличными или бонусы, а все его состояние существует в виде акций. Поэтому единственным способом лично платить налоги — это продавать акции.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине разрешили торговать акциями еще 12 американских корпораций
В Украине разрешили торговать акциями еще 12 американских корпораций
Маск решил посоветоваться со своими подписчиками относительно продажи акций Tesla
Маск решил посоветоваться со своими подписчиками относительно продажи акций Tesla
Так решили подписчики: Илону Маску придется продать 10% акций Tesla
Так решили подписчики: Илону Маску придется продать 10% акций Tesla
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Кабмин утвердил список опасных пород собак: их владельцы должны будут купить страховку

  2. Не из-за рептилоидов и чипов: почему украинцы отказываются вакцинироваться против COVID-19

  3. Зеленский считает, что олигархи шантажируют Украину проблемами в энергетике

  4. Цены на автогаз на украинских АЗС дошли до рекордных 19,5 грн/л: что говорят эксперты

  5. В Одессе дотла сгорел ночной клуб на берегу моря (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...