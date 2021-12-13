Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Хакеры взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации биткоина

От имени политика злоумышленники написали о признании первой криптовалюты биткоин законным средством платежа на территории Индии
Фото: Getty Images

Неизвестные хакеры взломали личный Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. 

Как стало известно, от имени политика злоумышленники написали о признании первой криптовалюты биткоин (BTC) законным средством платежа на территории Индии.

"Этот вопрос передали в Twitter, и аккаунт немедленно обезопасили. В короткий период, когда учетная запись была скомпрометирована, любой твит следует игнорировать", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в фейковом сообщении говорилось, что Индия купила 500 BTC и планирует распространить их среди граждан.

Взломщики также прикрепили ссылку на мошеннический сайт якобы для получения гражданами своей доли цифровой валюты.

К настоящему времени фейковый твит удален.

Ранее сообщалось, что правительство Индии собирается ввести запрет практически на все частные криптовалюты. Вместо них в стране создадут официальную цифровую валюту. 