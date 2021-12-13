Хакеры взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации биткоина

Неизвестные хакеры взломали личный Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Как стало известно, от имени политика злоумышленники написали о признании первой криптовалюты биткоин (BTC) законным средством платежа на территории Индии.

"Этот вопрос передали в Twitter, и аккаунт немедленно обезопасили. В короткий период, когда учетная запись была скомпрометирована, любой твит следует игнорировать", — говорится в сообщении.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored. — PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021

Кроме этого, в фейковом сообщении говорилось, что Индия купила 500 BTC и планирует распространить их среди граждан.

Bitcoin scammers declare the cryptocurrency as India's legal tender. pic.twitter.com/uTe1R7XUWZ — Priya (@supesuonna) December 11, 2021

Взломщики также прикрепили ссылку на мошеннический сайт якобы для получения гражданами своей доли цифровой валюты.

К настоящему времени фейковый твит удален.

Ранее сообщалось, что правительство Индии собирается ввести запрет практически на все частные криптовалюты. Вместо них в стране создадут официальную цифровую валюту.