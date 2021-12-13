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- IT и Телеком
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Хакеры взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации биткоина
Неизвестные хакеры взломали личный Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Как стало известно, от имени политика злоумышленники написали о признании первой криптовалюты биткоин (BTC) законным средством платежа на территории Индии.
"Этот вопрос передали в Twitter, и аккаунт немедленно обезопасили. В короткий период, когда учетная запись была скомпрометирована, любой твит следует игнорировать", — говорится в сообщении.
Кроме этого, в фейковом сообщении говорилось, что Индия купила 500 BTC и планирует распространить их среди граждан.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Взломщики также прикрепили ссылку на мошеннический сайт якобы для получения гражданами своей доли цифровой валюты.
К настоящему времени фейковый твит удален.
Ранее сообщалось, что правительство Индии собирается ввести запрет практически на все частные криптовалюты. Вместо них в стране создадут официальную цифровую валюту.