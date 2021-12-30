Биткоин теряет позиции: его доля на рынке криптовалют опустилась ниже 40%

Доминирование биткоина на рынке криптовалют становится все менее очевидным. По данным платформы для трейдеров и инвесторов TradingView, его доля опустилась ниже 40%.

Как сообщает Cointelegraph, критики утверждают, что биткоин теряет свое конкурентное преимущество первопроходца, и ожидают, что "сезон альткоинов" не за горами или, возможно, даже уже начался.

Нынешнее падение доли BTC на рынке близко к историческому минимуму в 36,7%, который зафиксирован в январе 2018 года.

Но подобное падение уже наблюдалось в мае 2021 года — до 40,3% от совокупной капитализации криптоактивов. Однако затем последовал подъем.

Эксперты прогнозируют, что вскоре рост альткoинов станет опережать рост биткоина. За последние семь лет доминирование альткоинов на рынке криптовалют увеличилось втрое — с 21% в 2014 году до примерно 60% в декабре 2021 года. За год доля эфира, второй по капитализации криптовалюты, увеличилась 10% до 20%. Эксперты прогнозируют, что нисходящий тренд биткоина может продолжиться.

Однако все может измениться. Еще в октябре аналитики международного банковского гиганта JPMorgan утверждали, что "институциональные инвесторы, похоже, возвращаются к биткоину, возможно, рассматривая его как лучшее средство защиты от инфляции, чем золото".

Глава Genesis Trading по анализу рынка Ноэль Ачесон заявила, что видит "явные признаки" ускорения роста институциональных инвестиций в криптовалюту в 2022 году. По ее словам, рост институциональных инвестиций в криптопространство за последние 12 месяцев "был поразительным".

Напомним последнее подорожание биткоина было вызвано новостями о том, что новый штамм коронавируса Omicron может оказаться слабее в сравнении с другими вариантами Covid-19. Хотя незадолго до этого криптовалюта в течение суток потеряла 11% своей цены.