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Биткоин теряет позиции: его доля на рынке криптовалют опустилась ниже 40%
Доминирование биткоина на рынке криптовалют становится все менее очевидным. По данным платформы для трейдеров и инвесторов TradingView, его доля опустилась ниже 40%.
Как сообщает Cointelegraph, критики утверждают, что биткоин теряет свое конкурентное преимущество первопроходца, и ожидают, что "сезон альткоинов" не за горами или, возможно, даже уже начался.
Нынешнее падение доли BTC на рынке близко к историческому минимуму в 36,7%, который зафиксирован в январе 2018 года.
Но подобное падение уже наблюдалось в мае 2021 года — до 40,3% от совокупной капитализации криптоактивов. Однако затем последовал подъем.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Эксперты прогнозируют, что вскоре рост альткoинов станет опережать рост биткоина. За последние семь лет доминирование альткоинов на рынке криптовалют увеличилось втрое — с 21% в 2014 году до примерно 60% в декабре 2021 года. За год доля эфира, второй по капитализации криптовалюты, увеличилась 10% до 20%. Эксперты прогнозируют, что нисходящий тренд биткоина может продолжиться.
Однако все может измениться. Еще в октябре аналитики международного банковского гиганта JPMorgan утверждали, что "институциональные инвесторы, похоже, возвращаются к биткоину, возможно, рассматривая его как лучшее средство защиты от инфляции, чем золото".
Глава Genesis Trading по анализу рынка Ноэль Ачесон заявила, что видит "явные признаки" ускорения роста институциональных инвестиций в криптовалюту в 2022 году. По ее словам, рост институциональных инвестиций в криптопространство за последние 12 месяцев "был поразительным".
Напомним последнее подорожание биткоина было вызвано новостями о том, что новый штамм коронавируса Omicron может оказаться слабее в сравнении с другими вариантами Covid-19. Хотя незадолго до этого криптовалюта в течение суток потеряла 11% своей цены.