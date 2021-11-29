Биткоин подорожал на фоне оптимистичных новостей о новом штамме коронавируса Omicron

Курс биткоина и других криптовалют 29 ноября вырос на фоне новостей о том, что новый штамм коронавируса Omicron может оказаться слабее в сравнении с другими вариантами Covid-19. Об этом сообщает CNBC.

Согласно данным Coin Metrics, цена биткоина после недавнего падения снова превысила $57 тыс., поднявшись до $57 373. Ближе к вечеру 29 ноября цена основной мировой криптовалюты зафиксировалась на уровне $57 038, что на 5% выше за последние 24 часа.

Цены на другие криптовалюты также выросли:

Ethereum — на 9%, до $4 440;

XRP — на 9%, примерно на 99 центов.

Эксперты отмечают, что новости о том, что Omicron менее агрессивен среди других штаммов коронавируса, позитивно повлияли на рынок криптовалют.

"Мы видим новости о том, что этот вариант потенциально слабее с точки зрения симптомов в раннем анализе, что способствовало восстановлению рынка", — сказал глава Азиатско-Тихоокеанского отделения криптовалютной биржи Luno Виджей Айяр.

Биткоин на предыдущее неделе упал до $53 549 — самый низкий уровень с начала октября. Падение курса произошло на фоне более широкой распродажи акций и других рискованных активов из-за опасений по поводу нового варианта коронавируса.

Тогда биткоин ненадолго подешевел более чем на 20%, после подорожания до исторического максимума в почти $69 тыс.

В то же время новый штамм коронавируса вызвал резкий скачок цен на алмазы. Экспортеры алмазов обеспокоились распространением Omicron, так как предполагают, что это вызовет новые ограничения и сбои поставок.

Новый вариант коронавируса Omicron впервые обнаружили в Южной Африке. Теперь штамм распространился во многих странах, включая Великобританию, Германию и Италию.

Как раз Великобритания одной из первых ввела новые ограничения из-за Omicron. Страна остановила с 26 ноября рейсы из Южной Африки и пяти соседних стран из-за нового варианта Covid-19. Аналогичные меры приняли власти Израиля, но они также включили в "красный" список Мозамбик.

Однако в ВОЗ обеспокоились из-за штамма Omicron, который имеет большое количество мутаций.

В связи с распространением нового штамма Covid-19 МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.